Il est crucial de former nos combattants et nos populations aux valeurs européennes

Une des premières leçons qui doit être tirée de la guerre en Ukraine est qu’au-delà du soutien considérable en armes modernes, en formations au combat et en renseignements militaires fournis par ses alliés, sa capacité de résistance à l’agresseur est largement due à la motivation de ses troupes soutenues par l’ensemble de sa population. Le contraste est flagrant avec le moral attribué aux soldats de l’armée russe qui demeurent dans l’incompréhension de l’objet de leur combat et dont il semblerait que la seule motivation soit une rémunération inaccessible par ailleurs, notamment dans les Républiques les plus reculées de la Fédération.

Ce constat devrait amener les Pays membres de l’Union à s’interroger sur le degré de motivation de leurs propres forces armées dans le cas où le conflit s’étendrait suite à une intervention directe de l’Otan. Une récente conversation avec un militaire ayant participé à une mission en Lituanie, m’indiquait que, peu conscients des risques réels qu’ils encouraient, et sans avoir une vision précise des raisons qui justifiaient leur présence, c’était surtout les primes versées qui motivaient la troupe détachée à la frontière est de l’Union.

L’importance des valeurs européennes à défendre

Il est donc de la plus haute importance qu’un programme spécifique soit mis en place pour que les soldats de l’UE, impliqués dans les missions de l’’Otan, comprennent, avant leurs départs en mission, l’importance des valeurs européennes qu’ils seraient amenés, à défendre. Dans le cas du conflit actuel, ce sont jusqu’à présent les Ukrainiens qui assument ce fardeau à notre place. Ainsi serait créée la solidarité indispensable entre combattants, complément indispensable à l’interopérabilité des différents contingents nationaux. Cette condition préalable s’impose comme l’a démontré le succès de l’armée ukrainienne face à un adversaire initialement réputé beaucoup plus fort qu’elle.

Préparer les opinions publiques

Cette initiative doit clairement se placer au niveau de l’UE ; elle renforcera la probabilité d’une réponse unanime de ses Membres au cas où ils seraient sollicités au titre de l’Art. 5 du traité de l’Atlantique Nord. Il n’est, en effet, pas crédible que les réactions des opinions publiques de Pays Membres et de leurs gouvernements, aussi près ou loin du front que le soient, par exemple, la Pologne ou le Portugal, réagissent à l’unisson si une préparation méticuleuse n’a pas été prévue.

Quoiqu’un tel programme relève de la responsabilité de chaque pays, son financement devrait être assuré par le budget de l’UE (une goutte d’eau dans le budget du soutien à l’Ukraine) et son contenu coordonné pour s’assurer de la cohérence du message et inciter les Membres à sa mise en œuvre en leur octroyant les moyens nécessaires. Un tel programme aurait bien sûr vocation à se perpétuer au-delà du conflit en cours et à être mis en œuvre par d’autres Membres de l’Otan (États-Unis, Canada, Royaume-Uni). Il est à noter qu’une formation de ce type est offerte par la Grande – Bretagne à l’aumônerie militaire ukrainienne et que la Suisse a déjà adopté une approche similaire.

Idéal européen contre souveraineté nationale

Une réflexion est nécessaire pour déterminer le meilleur moyen de diffuser ce message. L’autorité morale des aumôneries militaires pourrait être mobilisée à cet effet de même qu’une implication de formateurs ukrainiens relatant leur expérience. L’initiative en elle-même représenterait un pas important dans la promotion de l’idéal européen ; elle s’oppose frontalement aux discours politiques populistes ou extrémistes qui proposent des visions d’une “souveraineté nationale” utopiste dans le contexte du nouvel environnement géopolitique. Elle exposerait ainsi les idéaux et valeurs de l’Union à un segment clé de la population européenne (nos troupes et leurs familles) qui fait rarement l’objet d’une attention particulière mais dont le comportement se révélerait crucial en cas de conflit.

Qui va initier la formation de nos combattants ?

L’urgence à prendre à bras-le-corps cette dimension dans la formation des combattants n’est plus à démontrer. L’initiative doit être saisie, que ce soit par le Conseil, la Commission ou le Parlement Européen où même proposée par des organisations représentant de la société civile et jouissant des compétences et du prestige nécessaires pour faire entendre leurs voix ; c’est le cas des institutions représentant diverses religions ou courants philosophiques, d’un nombre de “Think Tanks” ou encore d’ONG qui œuvrent pour la paix, la solidarité, la lutte contre la pauvreté etc.

Pour ce qu’il en est spécifiquement de la Belgique ce dossier pourrait s’ajouter aux nombreux défis que le futur Archevêque de Malines-Bruxelles, Mgr. Luc Terlinden, devra affronter. Cela correspond parfaitement aux soucis qu’il a exprimés concernant son dévouement aux jeunes et il bénéficierait de la proximité géographique de son siège avec les institutions européennes.

Pour un soutien massif de la population

En conclusion, il serait hautement irresponsable de ne pas se saisir de cet aspect de la Défense Européenne. À défaut, le risque est de réaliser, le moment venu, que le travail préparatoire à la formation morale de nos troupes a été négligé et qu’ils ne bénéficient pas du soutien massif de la population. Poutine a réveillé l’Otan de sa “mort cérébrale” ; aller jusqu’au bout de la démarche d’intégration est la meilleure garantie d’assurer la paix et, si par malheur la confrontation devenait inévitable, d’y faire face dans les meilleures conditions possibles.