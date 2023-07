"Lors d’un procès, la victime parfaite n’existe pas. Bien sûr, elle ne mérite pas ce qui lui est arrivé, mais elle a aussi des défauts"

Comment est née l’idée de ce livre ?

Lorsque je rencontre des gens pour la première fois et que je leur explique mon métier, il y a deux types de réaction : soit un peu dégoûtée par la matière, soit (le plus souvent) très intéressée par mon rapport aux affaires, et l’empreinte que celles-ci laissent sur moi. Et c’est intéressant de parler de cette empreinte. Si ce livre est très personnel, l’expérience est partagée par de nombreux chroniqueurs judiciaires.

Ce qui veut dire qu’il faut parfois se protéger ?

On fait un métier pour lequel, comme les policiers ou les médecins légistes, on doit trouver le moyen de mettre une distance. Pour moi, l’écriture est un bon moyen.

La seule question qui vous obsède est : pourquoi les gens font ce qu’ils font ?

Même dans la vie quotidienne, j’aime comprendre pourquoi les gens agissent et réagissent comme ils le font. Et plus on suit des affaires criminelles, plus on se rend compte qu’on n’a jamais toutes les réponses, ou que cela peut encore se déployer. Il n’y a pas de point final.

"Les certitudes rendent fou, disait Nietzsche, et la plus importante récompense qu’offre ce métier, c’est le doute", écrivez-vous. Avant d’ajouter plus loin, dans le cas d’un meurtre en particulier, "leurs certitudes sont plus confortables que leurs doutes". Le doute n’est-il pas ce qui fait cruellement défaut à notre époque ?

C’est une évidence de dire que l’époque manque de nuances. Face à une situation qui génère une forte émotion, on n’entend souvent que les extrêmes. Or il existe un éventail de nuances. Quand on manque de temps, qu’on se contente de lire en vitesse ou juste le titre, on ne creuse rien. J’aime prendre le temps de raconter comment les choses sont arrivées, et toutes les nuances que cela implique.

guillement Les palais de justice, toutes ces colonnes et ces vieilles sculptures, toutes les épitoges et les grandes manches, les gros codes rouges en lettres d'or, tout ça ne doit pas nous faire oublier: la loi est ce que les hommes en font.

Les raccourcis sont toujours caricaturaux…

Et dangereux. On entend souvent dire que, de toute façon, il y a trop de violence, et qu’il faudrait mettre tous ces gens en prisons pour régler le problème. La réalité est tout autre. Concernant les récentes émeutes, des confrères m’ont confié à quel point les comparutions immédiates menaient à une justice expéditive : en quinze minutes, les gens sont condamnés à de la prison ferme sans que les caméras de surveillance aient été visionnées, et bien qu’ils aient un casier judiciaire vierge. La justice ne consiste pas à juger un dossier ou une situation politique, mais une personne : qu’est-ce qu’elle a fait exactement ? C’est parfois difficile à entendre parce que l’émotion est très forte et que des amalgames sont vite faits. On entend tout aussi souvent que la justice est laxiste, mais pour dire cela, il faut ne jamais être entré dans un palais de justice. Quand on constate comment cela se passe vraiment, on ne peut pas dire que la justice est laxiste. Elle a d’autres défauts, mais elle n’est pas laxiste.

Élise Costa est journaliste au magazine en ligne Slate.fr. ©Marchialy

"Écrire, c’est toujours écrire qui l’on est", dites-vous. Dans un livre comme le vôtre, c’est attendu. Face à un article de presse, n’oublie-t-on pas que c’est aussi pour partie vrai ?

Rien que le choix du sujet en dit long. L’angle qu’on adopte aussi. Quand un chroniqueur judiciaire s’intéresse à une histoire en particulier, c’est par rapport à son vécu, son expérience, ce qu’il a lu, les sujets sur lesquels il a déjà travaillé - sauf dans le cas d’une commande. Et puis l’objectivité n’existe pas. Les gens ont tendance à confondre l’objectivité et le factuel. On peut rendre compte des faits de façon exacte, brute, mais le sujet et l’angle disent quelque chose de nous. Dans le cas d’une interview également, les phrases qu’on sélectionne sont révélatrices.

Le chroniqueur judiciaire est-il, parmi tous les métiers de journaliste, celui qui est le plus confronté aux questions de déontologie ?

Peut-être, parce que notre matière est profondément humaine. Mais ceux qui traitent de l’actualité chaude y sont confrontés aussi, parce que ce qu’ils écrivent va conditionner ce que les gens racontent. Je l’ai vu avec le Covid : il y a des façons de traiter certains sujets qui m’ont paru dangereuses. L’actualité chaude (dont le fait divers) est risquée, parce que le retentissement politique est plus important. Dans le cas du chroniqueur judiciaire, l’impact est plus individuel que sociétal : on pense plus aux familles qui vont nous lire, aux jurés.

Un jour, votre rédacteur en chef vous interpelle : faites attention à ce que vous cherchez, prévient-il.

Il ne me le dit pas directement, ses mots sont : fais attention à toi. Et moi je pense : je ne suis pas en sucre ! En fait, il faut comprendre que lorsqu’on se plonge dans ce genre de dossiers, on peut passer une semaine ou plus en cours d’assises, du matin au soir, sans voir la ville, immergé dans la machine judiciaire, et on ne pense qu’à ça. Et même si on se plonge à corps perdu dans un dossier, il faut parfois accepter de ne pas avoir accès à toutes les réponses. Ce qui est très frustrant, parce que cela fait partie du métier d’essayer de comprendre. Et ne pas avoir toutes les réponses, cela peut vous ronger.

En préambule, vous précisez que votre curseur vis-à-vis du sordide est cassé depuis longtemps. Mais à vous lire, on se demande si, plus que le sordide, ce n’est pas la souffrance psychologique longtemps secrète, tue, qui s’exprime lors d’un procès, qui n’est pas la plus difficile à supporter…

Cela déstabilise parce que c’est très rassurant de se dire que les accusés sont des monstres, et qu’on n’est pas du tout comme eux. Mais quand on arpente les palais de justice, on se rend compte qu’aucune situation n’est manichéenne, et cela déstabilise un peu. De même que la victime parfaite n’existe pas. Bien sûr, elle ne mérite pas ce qui lui est arrivé, mais elle a aussi des défauts, et il faut raconter les choses telles qu’elles sont. C’est ce qui fait que la matière est aussi prenante : en écoutant les autres, on se comprend soi-même. C’est comme la littérature : cela développe une empathie particulière. Fréquenter les palais de justice transforme votre vision du bien et du mal. Ce fut le cas pour moi aussi.

guillement Le mal existe, c'est vrai, mais à l'instar de la couleur noire, il est rarement absolu.

Dans certains cas, le procès permet de faire émerger des racines profondes, moins évidentes que le mobile apparent, des souffrances qui n’ont jamais trouvé de lieu pour s’exprimer, ou d’interlocuteur pour les écouter.

J’aime beaucoup ce qu’en dit Maître Georges Catala, un ténor du barreau toulousain, qui compare le crime à l’expression humaine et imbécile d’un malheur. C’est tout à fait ça. Théoriquement, tout le monde est capable du pire. En revanche, on n’a pas tous les mêmes personnalités. Face au divorce de ses parents, l’un peut être traumatisé, l’autre passer à travers sans dommage. C’est intéressant de comprendre cette différence. On a tous le choix, sauf que certains, à un moment donné, réagissent mal et commettent l’irréparable.

Selon vous, il y a plusieurs façons de rendre justice. Écrire le portrait d’une victime en est une. Telle est la nature de votre engagement ?

C’est la raison pour laquelle je continue à travailler pour Slate.fr, parce que j’y ai tout l’espace nécessaire. C’est compliqué de résumer la vie d’une personne en peu de temps et peu d’espace. Un des compliments que je préfère, c’est quand on me dit qu’on a l’impression d’être avec moi dans la salle d’audience.

"La beauté d’un dossier ou d’une affaire, c’est sa capacité à nous métamorphoser", écrivez-vous.

Dès qu’on fait ce métier, il y a une forme d’acceptation. Je constate que les chroniqueurs judiciaires quittent rarement le métier, et n’ont jamais de propos tranchés ni catégoriques. Parce que l’on consent à changer d’avis. Là est la métamorphose : accepter de voir les choses différemment. D’être sur un chemin.

C’est ainsi que votre livre se termine : malgré tout ce qu’on traverse à vos côtés, vous nous invitez à croire en la lumière…

Je veux donner de l’espoir. Un jour, lors d’un procès, une dessinatrice nous a interpellés : vous ne perdez pas foi en l’humanité en faisant ce métier ? Ce n’est pas qu’on ne comprenait pas sa question, mais on a répondu : pas du tout, au contraire ! Dans un procès d’assises, on n’étudie pas seulement le crime, mais tous les hommes et toutes les femmes qui constituent le dossier. Cela m’émeut de voir qu’un policier qui a enquêté n’a rien lâché pendant parfois des années. Au fond, les gens sont bons, ils veulent bien faire, c’est juste que certains n’y arrivent pas, ou agissent selon un faux code de valeurs. Personne ne se lève le matin en se disant : aujourd’hui, je vais être un sale type ! Dans le cas d’Edith Scacaretti, par exemple, qui a été assassinée par son mari, des amies lui ont dit : il te bat, tu dois partir, on est là. Ces témoignages font partie de l’histoire. Un procès ne se résume jamais au crime.

--> Élise Costa | Les nuits que l’on choisit | Marchialy | 207 pp., 20 €, numérique 15 €