À un an des prochaines élections législatives, qui s'annoncent sous de sombres auspices pour le Parti conservateur, le leader des tories a, en effet, affiché ce lundi sa volonté d'augmenter sensiblement les projets d'exploration et de forage pétrolier et gazier en mer du Nord. Une annonce qui suit une remise en question de mesures destinées à réduire l'usage des véhicules les plus polluants et à améliorer la qualité de l'air, mais aussi un discret allègement des contraintes visant à réduire les émissions de CO2 de l'industrie britannique. Le tout, sans déroger à l'objectif de neutralité carbone que s'est fixé le Royaume-Uni en 2050, affirme-t-il sans rire. Par un coup de baguette magique, sans doute…

Parmi les arguments avancés par M. Sunak, on retrouve sans surprise ce bon vieux "pragmatisme" si cher aux conservateurs, soucieux d’assurer la sécurité énergétique du pays sur fond de guerre en Ukraine. Mais aussi, avancent-ils, de soulager la population des effets d’une inflation galopante. Inflation en bonne partie due au Brexit, dont la réalisation était une obsession d’une large partie des tories… Dans un marché des énergies fossiles mondialisé et alors que les réserves de gaz et de pétrole de la mer du Nord s’essoufflent inéluctablement, ces justifications ne tiennent guère la route. D’autant moins pour un parti qui ne s’est, en outre, historiquement guère illustré par son souci des enjeux sociaux.

À rebours des recommandations des scientifiques - notamment britanniques -, mais aussi de celles de l’Agence internationale de l’énergie, cette sortie ressemble plutôt à une manœuvre dictée par des considérations purement électoralistes, énième atermoiement d’une formation politique minée par les scandales à répétition et les dérives ploutocratiques de quelques-unes de ses figures les plus éminentes. Si son impact au regard des émissions mondiales de gaz à effet de serre restera relatif, le signal envoyé à la communauté internationale par un pays qui, il y a deux ans à peine, se présentait encore en "champion du climat" lors de la Cop 26 de Glasgow, est tout simplement désastreux.