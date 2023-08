Les vertus d’une politique volontariste

Bart Somers (Open VLD), ministre du gouvernement flamand, sait de quoi il parle quand il évoque l’intégration des personnes d’origine étrangère. En 2016, il a reçu le prix du meilleur "maire" du monde pour avoir fait de Malines, dont il est toujours le bourgmestre en titre et qui compte 140 nationalités différentes, un modèle de cohabitation. Au début du millénaire, la ville flamande était en proie à une criminalité galopante et le Vlaams Belang y frôlait les 30 %. Aujourd’hui, elle attire les journalistes étrangers qui s’y rendent pour comprendre comment une politique d’intégration bien menée - reposant sur un savant équilibre entre droits et devoirs - a ramené la sérénité dans la commune.