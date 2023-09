Des Nations unies plus nécessaires que jamais

L’utilité de cette grand-messe diplomatique, au-delà du bonheur qu’elle procure aux propriétaires des hôtels, restaurants et boutiques de luxe de Manhattan, est régulièrement mise en doute. Plus encore cette année, alors qu’on observe la montée en puissance d’un multilatéralisme à plus petite échelle, cultivé dans des structures restreintes destinées à servir des intérêts particuliers. On pense au G7 et au G20, mais aussi à l’Otan, dont la dimension politique s’est affirmée à la faveur du drame ukrainien. Ou aux Brics, dont la Chine et la Russie veulent manifestement faire un bloc pour damer le pion à l’Occident, ainsi que le suggère son récent élargissement à des États comme l’Iran et l’Arabie saoudite.

Seul forum à vocation universelle et généraliste, l'Onu n'a pourtant jamais été aussi nécessaire. Les conflits armés sont légion et on a vu resurgir le spectre le plus terrifiant : le chantage nucléaire. La démocratie est malmenée non plus seulement dans le tiers-monde, mais jusqu'en Amérique et en Europe. Les droits et libertés sont bafoués dans un nombre incalculable de pays. L'urgence écologique et climatique a atteint son paroxysme. Adoptés par les Nations unies en 2015 "pour éradiquer la pauvreté, protéger la planète et faire en sorte que tous les êtres humains vivent dans la paix et la prospérité d'ici à 2030", les Objectifs de développement durable paraissent, pour la plupart, impossibles à atteindre - au rythme actuel, il faudra trois siècles pour parvenir à l'égalité entre hommes et femmes. Que dire de plus pour convaincre les participants à l'AG de l'Onu de ne plus se payer de mots ?