Que diable se passe-t-il avec l’EVRAS ? Peut-on tenter de prendre un peu de recul, voire de hauteur, à propos de cet aspect de l’éducation (E) maintenant encadré par un décret ?

Si on prenait les choses dans l’ordre ?

V, c’est la Vie. Vivre ensemble le mieux possible, avec nos forces et nos faiblesses, dans la liberté et la dignité, à travers le chaos du monde et les épreuves personnelles. Cela n’est-il pas mis en œuvre dans toutes les écoles, et davantage encore depuis que la formation “philosophie et citoyenneté” est généralisée ?

R comme relationnel, soit des codes de vie en société

R, c’est le relationnel. Les humains, depuis qu’ils sont civilisés, transmettent à leurs enfants des codes de vie en société. On n’a pas attendu l’EVRAS pour ça et, ici aussi, on rejoint les compétences de l’éducation en général et de la “philosophie/citoyenneté” en particulier.

Dans nos pays démocratiques, ces codes impliquent de régler les conflits par le dialogue ou le recours à la loi, refusant la violence, les insultes, les discriminations. Cet apprentissage commence à l’école dès la maternelle par le respect de l’autre, la politesse, le partage, et se poursuit tout au long de la scolarité, au quotidien. Que ce soit à partir de la Loi, de la Règle d’or universelle (”Ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu’on te fasse”) ou de l’Évangile (”Aime ton prochain comme toi-même, rejette la vengeance, pardonne les offenses…”), les exigences sont semblables.

Etienne Michel, directeur du Segec, a résumé le tout en une formule élégante : “l’éthique relationnelle.” (1) Lionel Rubin, lui, du Centre d’Action Laïque, s’écrie (2) : “Nous ne venons pas faire de la morale !” Et pourquoi pas ? Au temps des réseaux sociaux et du harcèlement scolaire, n’est-il pas plus que jamais nécessaire d’apprendre à discerner le Bien du Mal, et de choisir d’être “quelqu’un de bien” ? Évidemment, 2 X 2 heures pour atteindre cet objectif, ce n’est pas beaucoup. Heureusement, les enseignants s’occupent de cela à longueur de journée.

A comme affectif où la famille joue un rôle premier

A, c’est l’affectif. Tous les psychologues estiment qu’une personne développe une affectivité équilibrée et généreuse dans la mesure où elle a expérimenté, particulièrement dans son enfance, d’être inconditionnellement aimée et appréciée. Ce n’est hélas, pour toutes sortes de raisons, pas toujours le cas. Mais il s’agit d’actes, d’attitudes personnelles, cela ne se transmet pas à travers des séances PMS. La famille joue ici un rôle irremplaçable, mais l’école ne doit pas renoncer à suppléer, à condition d’agir dans la durée, avec bienveillance et patience. L’histoire d’Albert Camus sauvé par son instituteur Monsieur Germain est exemplaire, mais il y a bien d’autres cas anonymes. Donc, même si le A est capital, il me semble peu concerné par le décret, sauf la lettre pour pouvoir prononcer son nom.

S comme sexuel avec son lot de désinformation et de vulgarité

Reste le S. Sexuel. C’est ici que les Romains s’empoignèrent. Le sexe est la grande affaire, celle qui occupe le terrain des luttes et déchaîne les passions. Chacune, chacun sait, par expérience personnelle souvent, mais surtout depuis Freud, combien les chemins de la vie sexuelle sont tortueux, et leur élaboration délicate. Que l’école obligatoire s’en soucie me paraît plus que jamais nécessaire.

En effet, sur ce sujet, la désinformation, la brutalité et la vulgarité sont abondantes et accessibles sur internet dès le plus jeune âge. Les familles sont inégales face à ces agressions, et diversement équipées culturellement pour dialoguer avec leurs enfants et leur fournir le discernement indispensable. Comment faire dès lors, à l’école, avec quel “guide”, à quel âge ? Vaste problème.

Un guide terre à terre et étroit

Ma longue expérience de l’éducation me conduit à quelques évidences : d’abord, que deux interventions de deux heures par des animateurs extérieurs en treize ans de scolarité, même si elles témoignent d’une bonne intention (mais on sait que l’enfer en est pavé !) me semblent dérisoires face à toutes les tâches qu’implique l’EVRAS. Le “monstre” de 300 pages a accouché d’une souris !

Ensuite, que ce fameux “guide” publié l’an dernier sur internet en version intégrale est à l’origine des peurs, des indignations et des dérives auxquelles on assiste ces jours-ci.

Même expurgé, il reste terre à terre, médiocre, axé sur la prévention, la santé, le bien-être individuel, alors que la sexualité est un univers si vaste, balayé par le souffle cosmique, un monde redoutable et merveilleux, célébré par la littérature, le cinéma, l’opéra, les chansons. Le sexe n’est pas qu’une pratique récréative. Une rencontre amoureuse peut dilater l’âme, engendrer un projet de vie fabuleux et transfigurer le corps mais peut aussi tourner au drame, voire au meurtre. Et les jeunes le sentent bien.

Que sont devenus les bons outils existants ?

Que faire alors pour donner à tous nos élèves sinon des clés (il n’y en a pas), au moins des outils, une sorte de “google maps” pour se repérer dans ce voyage, et avoir les meilleures chances d’une vie sexuelle sereine et libre ?

Il me semble que de bons modèles ont déjà été mis au point dans certaines écoles pionnières. Elles s’inscrivent dans la durée, d’une semaine par exemple, intercalée dans l’horaire à deux ou trois moments de la scolarité, et abordent le sujet dans plusieurs cours (littérature et langues, sciences, religion/morale, histoire) de façon décalée, donc sans effraction dans l’intime. On y organise des activités diverses : pièce de théâtre interactive, film, récits, etc, chaque fois suivis d’un débat. On invite aussi le PMS ou une association spécialisée pour répondre, en groupes séparés garçons/filles, aux questions anonymes préalablement récoltées. On informe les parents, on les réunit un soir pour leur expliquer ce qu’on va faire au cours de cette “semaine de l’amour”. On écoute leurs questions et on les invite à poursuivre le dialogue avec leurs enfants à la maison.

Pourquoi ne s’est-on pas inspiré de ce qui fonctionne déjà avec succès depuis trente ans pour le généraliser ?

Quelques énormités instrumentalisées par des extrémistes et complotistes

Ce qui provoque la tempête actuelle, ce n’est pas l’EVRAS, c’est le “guide”, lâché sur le web avec ses maladresses et ses outrances, et qui projette sur le décret (bien léger au final) toutes les peurs suscitées par sa version intégrale. Ces quelques énormités occultent aux yeux du grand public les bonnes choses à l’origine de l’initiative, et sont bien entendu enfourchées avec jubilation comme des chevaux de bataille par les extrémistes et complotistes de tout poil, pour attiser, via les réseaux sociaux, la peur, l’indignation vertueuse et la haine.

(1) Interview du 12/9 sur RTBF

(2) Débat du 15/9 sur LN24