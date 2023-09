Mauricio Garcia est l’un de nos experts psychanalystes associés à la chronique Secrets de Famille, rendez-vous bimensuel du lundi, sur lalibre.be. Alors que nous discutions avec lui depuis plusieurs semaines des témoignages livrés par nos lecteurs, nous avons eu envie de l’entendre lui, sur ce métier, qu’il exerce depuis 33 ans. “J’ai commencé comme psychologue à l’hôpital, juste après mes études. C’était en 1990, au Chili. En plus de ce travail, j’ai commencé à me former en tant que psychanalyste. À la fin de ma formation, en 1994, j’ai exercé, d’abord au Chili, puis, en Belgique. Depuis 2005, j’exerce, et j’enseigne à Saint-Louis.”

Pourquoi avez-vous eu envie de mettre les mains dans le cambouis de la psyché humaine ?

À travers mes cours de psychopathologie et de psychanalyse, j’avais eu une perception de “l’envers” de l’humain. Je m’explique : quand l’humain se brise, on a une chance de mieux connaître le fonctionnement de son esprit. Freud avait proposé une très belle métaphore à ce sujet : si la psychanalyse veut proposer une théorie de l’humain, de l’esprit, de l’inconscient, pourquoi passe-t-elle par le fait d’aller voir des malades ? Car, chez l’humain sain, tout se présente en synthèse, de telle sorte qu’il est difficile de faire de distinctions qui permettraient de mieux cerner le fonctionnement de l’esprit.

Si vous cherchez à percevoir, dans un bloc de cristal, sa structure interne, vous serez bien embarrassé pour répondre, à moins de le briser. Cependant, le cristal ne se brise jamais n’importe comment, mais en fonction de lignes d’organisation interne. De même pour l’esprit humain : les humains ne se brisent pas n’importe comment. On ne peut comprendre le normal qu’en faisant un détour par le pathologique

Alors, question complexe : qu’est-ce qu’un individu sain, Docteur ?

La santé n’est pas très différente de la pathologie. Les symptômes sont moins lisibles ou encombrants chez l’individu sain. Je prends l’exemple des troubles obsessionnels compulsifs (TOC), ces actes répétitifs tels que la vérification des portes fermées ou l’obsession du nettoyage. Un sujet les juge absurdes, excessifs, il a honte, mais il sait que s’il ne les fait pas, il angoissera. Un autre sujet avec les mêmes symptômes peut mener une existence vivable. On ne peut pas observer ces problématiques psychiques comme étant une maladie. Parfois, un sujet normal peut-être amené à “décompenser”. Il y a donc une continuité entre le “normal” et le “pathologique”.

Pensez-vous que qu’un individu puisse traverser une existence en évitant les problématiques psychologiques ?

Les difficultés et souffrances psychologiques font partie de la vie. Je ne pense pas qu’il y ait d’êtres humains qui puissent prétendre ne jamais avoir connu une période de leur vie compliquée, souffrant d’anxiété, d’inquiétudes, d’insomnies. Mais il y a des personnes qui parviennent à trouver des issues en ayant recours aux ressources sociales, familiales. En parlant avec des gens, des amis. D’autres pas.

La psychologie propose d’élaborer : on sort de la pensée pour être dans le “dire”. Les réfractaires à la psychologie rétorqueront que, pour résoudre leurs problèmes, ils font leur petit bonhomme de chemin par eux-mêmes…

Il y a plusieurs manières d’aborder cette distinction entre “penser” et “parler”. Le sujet qui parle se surprend à s’entendre dire des choses qu’il ne pensait pas dire au départ. Le fait de dire donne de l’épaisseur aux faits. Passer de la pensée au langage, c’est rendre social ce qui est intime, dans un cadre confidentiel aussi, celui de la consultation. Car dire les choses aux personnes qu’on aime est parfois difficile et peut avoir des conséquences relationnelles.

Même si cette situation de “déballage” arrive, en fait, souvent…

On voit en effet ces fonctionnements, avec “peu” de filtres. On est passé d’une période où le psychanalyste était confronté à la question de l’impossibilité d’être soi, à une période où il est obligé de l’être. Nos sociétés de l’autonomie nous poussent à la transparence, la spontanéité. Il faut prendre la parole, parfois sans aucun recul, se prononcer sur les réseaux sociaux… Pas de filtre. Avant même de réfléchir, c’est dit. Il y a, dans notre époque, une moindre distinction entre l’espace de l’intime et ce qui est visible à l’extérieur.

Vous avez une grande pratique de psychologue clinicien : vous est-il arrivé d’avoir face à vous des gens qui viennent pour faire un travail psychologique et qui sont dans des positions de résistance, à tel point que vous n’arriverez pas à les aider.

Des gens résistent, oui. Mais il faut dire qu’il y a des thérapeutes qui résistent à ne pas vouloir écouter ce que les gens ont à dire, et qui leur proposent tout de suite une radiographie de ce qui leur arrive. Parfois, il y a une singularité à entendre, même si on ne l’aime pas trop. Ensuite, il y a un constat très simple : beaucoup de personnes ne veulent pas être aidées et il n’y a rien de plus absurde que de tenter d’aider quelqu’un qui ne le demande pas. Enfin, certaines personnes veulent faire une thérapie mais, en même temps, ne veulent pas. Toute personne qui vient demander de l’aide est, d’une manière ou d’une autre, habitée par cette ambivalence.

J’imagine que certains patients pensent que vous allez les sauver. On vous colle parfois la cape du super-héros…

Il existe parfois des attentes démesurées par rapport à ce que le thérapeute pourrait apporter tout de suite ou très vite. C’est notre boulot d’écarter les attentes excessives vis-à-vis de solutions miracles. Certains patients investissent la relation clinique avec beaucoup de force. À nous, en tant que praticien, de ne pas en faire un instrument de pouvoir.

Votre métier est-il un métier d’"influenceur", pour utiliser un mot à la mode ? Cela fait partie des fantasmes et des inquiétudes par rapport à la thérapie : le patient ne serait plus maître de lui, le praticien le connaîtrait mieux que lui-même…

Ce que vous dites là, c'est une version particulière du transfert. L'École française de psychanalyse lacanienne a théorisé ça comme un transfert qui repose sur "le sujet supposé savoir". Prenons un exemple simple : quelqu'un arrive au cabinet : "Jusque-là, tout allait bien, mais depuis un mois, j'ai des crises d'angoisse, je ne sais pas ce qui m'arrive". Le fait d'éprouver ces symptômes fait que, tout à coup, le sujet a un savoir sur lui qui lui manque. Et il suppose que le thérapeute sait quelque chose.

Les gens ont-ils la réponse à leurs problèmes à l’intérieur d’eux-mêmes, ou bien est-ce vous qui avez la réponse ?

C'est toute la question de la psychologie : où se trouve la réponse ? Pour le dire de manière un peu schématique, la réponse est dans l'inconscient du patient. Notre pratique est une tentative de nous mettre au travail avec le patient pour entendre ensemble l'inconscient. C'est comme si on construisait un travail à trois : le praticien, le patient et l'inconscient. La réponse ne vient pas du psychanalyste ; en ce sens, le psychanalyste ne donne pas trop de consistance à ce transfert. Il accepte mais il ne dit pas au patient : "je sais très bien ce qu'il vous faut".

La psychanalyse est de l’ordre du relationnel ?

L'expérience consiste à faire à entendre ensemble cet "autre", que Freud appelait l'inconscient. Je prends l'exemple du lapsus. Le propre du lapsus, c'est que vous ne vous rendez pas compte de ce que vous avez dit. C'est l'autre, en face, qui vous sert d'abat-voix. "Tiens, tu as dit ça". L'analyste aide à faire entendre ce qui surgit du patient. La rigueur de notre travail consiste à essayer de nous tenir à cela et ne pas greffer nos propres ambitions sur le sujet.

Ixelles, printemps 2023. Mauricio Garcia dans son cabinet. ©JC Guillaume

Lorsque vous êtes assis dans ce fauteuil, en écoutant les histoires des gens, vous arrive-t-il d’être affecté par leur récit ?

Ça peut arriver. C’est plus simple à repérer quand c’est conscient, mais quand c’est de l’ordre de l’inconscient… C’est pour cette raison que l’on doit poursuivre un travail de supervision, de contrôle. Lorsque ce type d’épreuve arrive, il faut en parler à un collègue, pour resituer ce qui se joue là, et revenir, plus consistant, face au patient.

Peut-être que vous n’allez pas être d’accord avec ce que je propose, mais il me semble que votre métier est exposé et exposant…

Oui, en même temps, c’est un métier, dans le sens où on se forme, on fait des supervisions. Et d’abord, on a fait sa propre psychanalyse. Au départ, vous devez affrontez vos propres angoisses, questions, névroses petites ou grandes…

Depuis le temps que vous faites ce métier, avez-vous l’impression que la psyché est malade à l’image de la société ?

C’est une question classique de notre discipline : qu’est-ce que le clinicien observe, lui qui écoute l’intimité des gens ? Que peut-il dire des transformations sociales ? Certes, nous entendons des choses, mais avec un effet de vérité accrue, de la part de gens qui souffrent. Il ne faut pas confondre ça avec une cartographie du social.

Y a-t-il une appétence des gens pour leur fonctionnement psychique, à l’heure actuelle ?

Nous sommes entrés dans une époque où la valeur de l’autonomie est très puissante. La vie sociale consiste à faire notre devoir mais pas seulement ; il faut faire preuve d’initiative ; faire l’évaluation de son propre parcours professionnel, parental, sentimental. Cette injonction à l’autonomie n’est plus comprise comme la capacité de chacun à avoir son libre arbitre. Ça devient un mode de vie, avec des revers terribles. Des personnes témoignent de la difficulté de cette quête de l’autonomie, cette obligation à aller bien, être réactif, connecté. Cette expérience s’empare des personnes. Avec, pour conséquence, des problématiques dépressives.

Quelles sont les qualités pour faire ce métier de psychanalyste ?

La curiosité me paraît un très bon moteur. Plus que vouloir le bien de l’autre : ce volontarisme bienfaisant pourrait se substituer à la délibération et au désir de l’autre.

Ce métier permet de comprendre qu’il y a plusieurs modes de vie. La vie humaine est vraiment énigmatique ; tout le monde doit s’inventer pour vivre. Une psychothérapie est un aspect, un moment de la vie.

C’est comme l’écrivain, qui doit explorer l’humain pour son propre travail. J’imagine que Dostoïevski a dû être quelqu’un de très curieux pour écrire ce qu’il a écrit. Freud conseillait aux psychanalystes en formation la connaissance de la littérature et de l’histoire des religions. Il pensait que, dans le folklore, les rites sociaux, il réside une sédimentation riche de la condition humaine. En tant que psychanalyste, il est important de nourrir notre pensée par de nombreux biais. Freud le disait : “Les poètes nous ont toujours précédés”.

Ça vous amuse toujours autant ce métier, c’est bien ça ?

C’est là que j’entre en contact avec la complexité de la vie humaine. Je parle de cette idée de cette singularité, insaisissable qui oblige à reformuler les modèles. Et, puis, il y a cette idée de pouvoir aider des personnes qui vous ouvrent les portes de leur existence.