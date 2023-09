Véhicules électriques : réindustrialiser plutôt que subventionner

Ces mesures doivent naturellement passer sous les fourches caudines des instances européennes (aide d’État ou pas ?), du conseil d’État et des experts du budget. On est prêt à parier quelques yuans que dans un an, ces propositions auront fait long feu. Le problème est ailleurs, et bien plus structurel. Le tout à la voiture électrique, poussé tant et plus, dans les mots comme dans les subventions publiques, peine à convaincre. Comment pourrait-il en aller autrement en Belgique alors que les prix restent prohibitifs, que seules les voitures de société s’électrisent, et que les infrastructures se mettent bien trop lentement en place.

Et encore vous épargne-t-on le débat sur la dette environnementale d’une voiture électrique, la production de batteries, notamment, étant gourmande en émissions de carbone. La démocratisation de ce type de véhicule passera forcément par une relocalisation au moins partielle de la production de pièces et/ou l’assemblage de ces véhicules. On en est loin. Les coûts des matières premières et de la main-d’œuvre sur le Vieux Continent restent largement supérieurs à ceux pratiqués en Asie. Avec les réglementations et les coûts qui sont les nôtres, il n’est pas certain que les énormes subventions concédées à l’électrique ne favorisent pas la Chine, encore une fois.

Et comme on ne peut pas passer au bleu un autre problème, celui de la sécurité d’approvisionnement en électricité et l’adaptation du réseau à l’avenir, en Belgique en particulier, on comprendra que ces décisions annoncées à l’emporte-pièce relèvent de la malhonnêteté intellectuelle, sinon de la pure démagogie.

L’Europe n’a pas le choix. Elle doit croiser le fer avec la Chine sur le terrain de la stratégie industrielle.