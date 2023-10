L’unique question qui doit prévaloir : comment éviter la paralysie après les élections ? Il eut été souhaitable que la Vivaldi, qui ne se maintient pas trop mal il faut le dire, engrange des résultats plus probants et montre un visage plus "responsable" durant le reste de la législature pour désamorcer autant que possible les discours démagogiques des extrêmes. On peut le regretter, mais il reste quelques mois pour plancher sur des scénarios qui permettent à la Belgique à moyen terme de sortir de ces clivages, et de faire fonctionner plus efficacement ses institutions. Une chimère ? Non, une nécessité. Les marchés, qui s’embarrassent peu de considérations philosophiques, le rappelleront en dernier ressort.

Il revient donc aux partis démocratiques, même aux abois, de préparer ces élections en insufflant l’espoir d’une autre gestion de la chose publique, en concoctant un programme électoral qui réponde aux impératifs de notre société. Il leur revient donc de sortir des slogans et des imprécations. Il est en effet important que l’on puisse comprendre que taxer les riches, c’est facile à dire, mais cela ne résout rien ; il est préférable de mettre sur pied une vraie réforme fiscale, plus claire, plus équitable et qui récompense davantage le travail. Que l’on puisse comprendre que ramener la pension légale à 65 ans est un beau rêve, incompatible avec les coûts grandissants du vieillissement de la population, et qu’une vraie réforme du marché du travail est sans doute la meilleure piste pour répondre au défi de l’emploi (métiers en pénurie, malades de longue durée, etc.). Que l’on puisse comprendre que taxer les profits, c’est sans doute très vendeur pour une bonne partie de la population, mais qu’un modèle social ne survit pas en excluant le moteur d’une économie - les entreprises. Ailleurs en Europe, le choix de l’extrémisme a ici et là déjà été posé. Les rêves vendus à la pelle se sont vite évaporés…