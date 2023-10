La démocratie polonaise a vaincu

La date du 15 octobre entrera dans l’histoire comme le jour où la Pologne a sauvé sa démocratie. Le pays s’était enfoncé si profondément dans une dérive autoritaire, sous la coupe du parti Droit et Justice (PiS), que renverser cette tendance exigeait un gigantesque sursaut électoral. Et dimanche, les Polonais ont massivement répondu présents à ce rendez-vous clé avec l’avenir de leur pays. Selon les résultats partiels, l’opposition centriste pro-européenne, qui englobe trois partis, a remporté la majorité parlementaire, dans un environnement électoral pourtant hostile, taillé sur mesure pour le PiS. Au pouvoir depuis 2015, les ultraconservateurs polonais avaient tout fait pour assurer la continuité de leur règne : faire des médias publics un outil de propagande ; museler les juges ; effacer la séparation des pouvoirs ; jouer sur la corde nationaliste et eurosceptique ; donner plus de poids au vote des zones rurales, bastions du PiS… Le gouvernement avait même convoqué dimanche un référendum sur la migration, ultime et pathétique tentative de galvaniser son électorat.