Le "mal-être" ensemble

Mais le système des retours doit être urgemment amélioré. En haut de la liste des priorités pour améliorer le processus ? Il y a d’abord le raccourcissement des délais entre la fin d’une procédure de demande d’asile et le moment où on signifie un OQT à un demandeur, terriblement longs. Ces personnes ont tout loisir de se fondre dans la nature, pas toujours avec les meilleures intentions du monde. Ensuite, on ne peut plus perdre la trace de personnes qui ont eu affaire à la justice, même si elles ne représentent pas une menace directe d’après les services de sûreté.

Ce n’est pas tout : comme la Commission européenne et le Premier ministre l’ont rappelé, cette problématique, sensible, doit trouver un prolongement au niveau européen. Les États membres, face à la hausse de l’immigration clandestine, doivent entériner des accords de réadmission avec les pays tiers pour reprendre leurs nationaux déboutés présentant un risque pour la sécurité nationale. Sans quoi trop de sang coulera encore. Et pas seulement dans les eaux méditerranéennes.

Enfin, on l’a déjà soutenu dans ces colonnes, alors que la politique belge d’intégration est souvent pointée du doigt, la grande majorité des illégaux ne constituent pas une menace pour la sécurité et errent dans le circuit économique de façon illégale, souvent avec femme et enfants scolarisés en Belgique.

À ne pas vouloir séparer le bon grain de l’ivraie, on cultive un sentiment malsain de "mal-être ensemble". L’inverse est une nécessité vitale pour notre pays.