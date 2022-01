On n’arrête pas le progrès. Et l’humanité  ?

C’est bien connu : on n’arrête pas le progrès. Et c’est parfait. Les prodigieuses avancées technologiques alliées à la recherche scientifique offrent à l’être humain – pour les plus privilégiés d’entre eux, en tout cas… – un confort de vie toujours plus agréable. Les chirurgiens accomplissent des merveilles sur tous les organes fatigués de notre corps. Tout, ou presque, peut...

Cet article est réservé aux abonnés Profitez de notre offre du moment et accédez à tous nos articles en illimité Déjà abonné ?Connectez-vous