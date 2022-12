"Mon père, 84 ans, a vidé les comptes de la famille et a refait sa vie avec une prostituée"

"Quand mon père est décédé, je ne lui étais plus très attachée. Mon histoire d’enfance semble inaudible dans un milieu bourgeois comme le mien"

Que raconte votre famille ? Vous a-t-on tout dit à son sujet ? Des internautes de La Libre nous ont confié leur plus grand secret de famille. Aujourd’hui, pour poursuivre notre série, Valentine, 54 ans, se souvient de la maladie qui touchait sa mère et que son père lui avait cachée. Le professeur Mauricio Garcia, psychanalyste, s’est penché avec nous sur ce tabou familial, ses raisons et ses séquelles.