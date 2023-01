"Le déni de ma famille a réactivé le traumatisme que j'ai vécu dans mon enfance de la part d'un prédateur sexuel"

Que raconte votre famille ? Vous a-t-on tout dit à son sujet ? Des internautes de La Libre nous ont confié leur plus grand secret de famille. Aujourd’hui, pour poursuivre notre série, Pauline, 40 ans, raconte avec retenue et gravité comment elle a tenté de se reconstruire malgré la sévérité du traumatisme qu’elle a subi durant son enfance. Le professeur Mauricio Garcia, psychanalyste, s’est penché avec nous sur ce cas d’abus sexuel et sur ses effets indélébiles.