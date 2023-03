"Mes enfants disent tous les deux qu’ils ne veulent pas avoir d’enfants, précisait-elle. Ils sont très inquiets du futur, de toutes ces crises de la guerre, du fait que la génération actuelle gagne moins que la précédente."

Ce témoignage rejoint de nombreux autres allant dans le même sens. Et vous, voudriez-vous encore des enfants dans le contexte actuel? Votre avis et votre témoignage nous intéressent. La Libre publiera prochainement un dossier sur la question à partir de ces témoignages et enrichi du regard de spécialistes.