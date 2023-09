Les chansons sont de plus en plus courtes, or l’amour mérite la lenteur

Les diktats musicaux

Exemple. Depuis quelques années, la technologie et les algorithmes ont une influence directe et vérifiée sur la durée moyenne des chansons, leur rythme et leur écriture. Pourquoi ? Pour satisfaire aux exigences des sites de streaming, comme Spotify. Ainsi, la durée moyenne des chansons est passée, en quelques années, de 3 minutes 54 secondes à 3 minutes 9 secondes. Les compositeurs seraient-ils en manque d’inspiration ? Que non ! Mais la durée d’attention des auditeurs a diminué. Il faut donc aller vite et droit au but. Sur Spotify, par exemple, les artistes ne sont rémunérés qu’à partir du moment où la chanson a été écoutée pendant au moins trente secondes. Résultat : les producteurs font pression pour qu’il n’y ait plus d’introduction, exigent que la voix arrive tôt ou que la chanson commence par le refrain… Idéalement, le titre de la chanson doit être le plus court possible. “Stay”, “Clooser”, “Perfect” : c’est parfait ! Il y a des exceptions : “Grandfather please stand on the shoulders of my father while he’s deep-sea fishing”, sublime chanson que Lana del Rey a posée sur la jolie mélodie de Riopy fait un carton sur Spotify…

Résultat : alors que l’on espérait une diversification musicale grâce à Internet, c’est l’uniformisation qui l’emporte. Les algorithmes de Spotify privilégient donc les morceaux qui correspondent à ces standards : une chanson courte, pas d’intro, une voix immédiate et un refrain. Imagine-t-on un morceau de Pink Floyd sans intro ? Un opéra sans prélude ? Non ! Qu’on nous laisse planer sans artifice, juste avec des merveilles dans les oreilles. Remarquez : ces injonctions de brièveté ne sont pas neuves : en 1975, Freddie Mercury avait éprouvé beaucoup de mal à imposer son cultissime “Bohemian Rhapsody” : d’une durée de 5 minutes 55 secondes, il ne fut d’abord diffusé qu’en partie jusqu’à ce que les auditeurs réclament de l’entendre dans son intégralité. Résultat : Capital Radio, qui en avait reçu la primeur, le fit entendre 14 fois pendant le week-end.

Le vertige du premier pas

Il en est des musiques comme de beaucoup d’autres moments de la vie : les premiers instants sont essentiels. Bien sûr, la journaliste Françoise Giroud, fondatrice de L’Express, disait, à raison, à ses stagiaires : “Il ne sert à rien d’avoir du talent à la quatrième ligne”. Mais cela ne signifie pas qu’il faille entrer dans un morceau de musique brutalement. Il est important, de planter un décor, de proposer un émoi, un avant-goût, une intuition. Imagine-t-on, si l’on devait transposer ces diktats à la littérature, que l’on impose aux auteurs de limiter la taille de leur roman (ce qu’Amélie Nothomb s’impose avec brio, il faut le reconnaître), qu’il faille tout de suite de l’action, de la passion, de la pulsion. Et dans notre existence, que serait un amour sans préliminaire ? Le premier pas n’est-il pas, parfois, plus enivrant que la suite, même si elle s’avère heureuse ? Ne profite-t-on pas davantage d’un objet si on l’a désiré un certain temps ? Un voyage n’est-il pas aussi agréable à préparer qu’à vivre ? Déboucher une bonne bouteille de vin, admirer l’étiquette, se laisser caresser les narines par les premiers effluves, n’est-ce pas aussi savoureux que d’avaler la première gorgée du divin breuvage ? À l’orée d’une forêt, l’odeur humide des arbres, la fraîcheur que leurs branches procurent ne sont-elles pas la promesse d’une promenade vivifiante ?

Oui, il est délicieux de se jeter au cou de l’être aimé, de ne pas attendre pour serrer ses enfants dans les bras, de laisser son fidèle compagnon, chien ou chat, sauter sur vos genoux. Mais il est bon, aussi, de retarder l’instant que l’on attend. C’est ce que sont les introductions dans les chansons. Une invitation. Un vertige. Un mystère. Laissons aux artistes le droit de nous inviter à entrer, lentement, dans leur mélodie, leur jardin, leur âme.