"Il était une bergère qui allait au marché. Elle portait sur sa tête, des pommes dans un panier. Les pommes faisaient rouli-roula…" La ronde enfantine pourrait rythmer la saga de la chloroquine, et son dérivé l’hydroxychloroquine : " Trois pas en avant, trois pas en arrière. Trois pas d’un côté, trois pas de l’autre côté… " Ce pourrait être amusant - d’autant plus avec les sorties de l’extravagant Pr Raoult -, si ce n’est qu’on ne sait plus sur quel pied danser.