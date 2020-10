Un jeune Tchétchène arrivé à l’âge de six ans en France a douze ans plus tard commis un acte sacrilège contre les principes de la République. La décapitation d’un professeur d’histoire et géographie qui avait voulu apprendre la liberté d’expression à ses élèves en débattant de la publication des caricatures de Mahomet par Charlie Hebdo sème l’émoi en France et en Belgique.

Un commentaire de Christophe Lamfalussy