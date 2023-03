Au fil des mois et des rencontres internationales, la difficulté des Occidentaux à entraîner les pays émergents dans une attitude plus activement opposée à l’invasion russe de l’Ukraine se confirme. En dépit des pressions diplomatiques, aucun d’entre eux n’a imposé de sanction à la Russie ou livré d’armes à l’Ukraine. Et des pays aussi importants que l’Afrique du Sud, l’Inde, la Chine et le Pakistan se sont à nouveau abstenus lors du récent vote à l’ONU d’une résolution exigeant le retrait immédiat des troupes russes de l’Ukraine. Bref, la construction d’une “coalition globale” contre la Russie est un échec. La guerre d’Ukraine a plutôt mis au jour un “fossé global” entre l’Occident et le reste du monde, pour reprendre l’expression du Washington Post (24/02/2023).

Se mettre à la place des pays émergents

Cette retenue des pays émergents est mal comprise par beaucoup d’Européens, qui y voient un déni de solidarité avec un peuple agressé, voire la manifestation d’une complaisance envers l’agresseur et le modèle de société autoritaire et conservateur qu’il revendique. Ce prisme moralisateur a sa légitimité mais ne permet pas de saisir ce qui est en train de se jouer. Il faut pouvoir entendre les arguments des représentants des pays émergents, notamment les plus démocratiques, et tâcher de se mettre à leur place pour les interpréter correctement. Non pas pour leur donner raison nécessairement, mais pour saisir le plus justement possible les raisons qui fondent leurs positionnements.

Un sentiment de saturation dans le Sud global

”L’Europe doit sortir de la mentalité suivant laquelle les problèmes de l’Europe sont les problèmes du monde mais que les problèmes du monde ne sont pas les problèmes de l’Europe” avait déclaré en juin de l’année passée le ministre des Affaires étrangères indien aux diplomates européens qui l’incitaient à prendre ses distances avec la Russie en prétextant que l’Inde elle-même aurait un jour besoin de soutien si ses rapports difficiles avec la Chine venaient à se dégrader. Cette expression a quelque chose de paradoxal quand on sait combien le gouvernement indien ne supporte pas que l’Europe s’intéresse à la condition des femmes ou des minorités sur son territoire, mais reconnaissons qu’elle renvoie à un sentiment de saturation largement partagé dans le Sud global vis-à-vis de la place centrale et autocentrée que l’Europe et l’Occident en général entendent continuer à occuper sur la scène mondiale.

Insécurité alimentaire dans les régions en développement

En l’occurrence, c’est sur leur propre sol que la guerre d’Ukraine a d’abord constitué un défi humanitaire pour la plupart des pays pauvres. De fait, le nombre de personnes en situation d’insécurité alimentaire aiguë dans les régions en développement a presque doublé depuis le début des hostilités suite à la chute des exportations ukrainiennes et russes de céréales et à la hausse des prix des produits pétroliers. Plus fondamentalement, les leaders des pays émergents ne tolèrent pas, ou plus, d’être poussés dans le dos par des pays occidentaux ayant fait montre d’unilatéralisme, de partialité ou d’égoïsme dans des dossiers internationaux cruciaux à leurs yeux depuis la fin de la guerre froide.

Les exclus du Conseil de sécurité des Nations unies

En dépit de leurs poids démographique, économique et diplomatique, ainsi que de leurs nombreuses démarches, les IBSA (Inde, Brésil, Afrique du Sud) demeurent exclus du Conseil de sécurité des Nations unies. Au sein de l’Organisation mondiale du commerce, l’agenda (de Doha) “pour le développement” n’a jamais vraiment décollé depuis 2001. Et que dire de la lenteur et de la parcimonie dans la mise en place de fonds mondiaux destinés à financer l’adaptation et les réparations des effets d’ores et déjà incalculables du réchauffement climatique dans les pays pauvres. Ou du spectacle du “chacun pour soi” vaccinal auquel ont cédé les pays occidentaux lors de la pandémie. La succession de ces épisodes laisse des traces durables chez ceux qui en subissent les conséquences, dont les effets s’accumulent et se sédimentent.

L’assassinat de Kadhafi ou le soutien à Israël

Mais c’est vraisemblablement dans le domaine de la sécurité collective que le double standard des Occidentaux est le plus décrié. La crédibilité des États-Uniens et des Européens lorsqu’ils invoquent le principe du respect de la souveraineté territoriale des États s’est effondrée suite à leurs interventions en Irak et en Libye. L’”hypocrisie”, pour reprendre une expression omniprésente dans les griefs du Sud à l’égard du Nord, est d’autant plus grande que l’assassinat de Kadhafi est considéré par les Africains comme l’événement déclencheur de la poussée terroriste au Sahel. Depuis Mexico, New Delhi ou Kinshasa, nombreux sont ceux qui se demandent pourquoi les Européens sont intransigeants avec la Russie et si conciliants avec Israël, qui affermit son emprise sur la Palestine en dépit des résolutions onusiennes, ou le Rwanda, impliqué dans les cycles de violence meurtrière qui s’enchaînent dans les Kivus depuis un quart de siècle. En d’autres termes, pourquoi les grands moyens ne sont-ils envisagés que lorsque la tragédie a lieu sur le sol européen ?

Tendance forte au non-alignement

Dans le Sud global, l’idée selon laquelle “les torts sont partagés”, soit que l’expansionnisme de l’Otan représente une réelle menace pour la Russie, mais que cela ne donnait pas le droit à cette dernière d’envahir l’Ukraine, prévaut. Cette difficulté à percevoir la primauté de l’impérialisme russe dans les dynamiques ayant mené au conflit tient pour une bonne part au rôle des impérialismes européen et états-uniens dans les trajectoires nationales de ces pays. “[En Amérique latine], quand quelqu’un apparaît pour étrangler ou saper la démocratie, il y a toujours les États-Unis derrière”, déclarait le président brésilien Iniacio Lula da Silva en 2020 à la chaîne qatarie Al-Jazira (Le Monde, 10/02/2023). Et souvenons-nous que dans un passé pas si lointain, l’ANC de Nelson Mandela était classée comme organisation terroriste par les États-Unis et soutenue par l’Union soviétique…

Une tendance forte parmi plusieurs émergents est dès lors à la réhabilitation des principes du non-alignement face à ce qui est de plus en plus perçu comme une nouvelle guerre froide. Car il n’y a pas de coupable évident à leurs yeux. Car ils aspirent à préserver l’autonomie de leur politique étrangère sur la scène internationale. Car ils ne peuvent se payer le luxe de s’aliéner un des deux camps en présence, d’autant que sanctionner la Russie c’est compromettre ses rapports avec la Chine.