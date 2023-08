Diplo pour les nuls: le realcynisme de Manfred Weber

Mais bon, voilà, pas de quoi en faire tout un foin non plus, estime M. Weber. Qu'importe aussi si le président tunisien, Kaïs Saïed, a sombré dans l'autoritarisme, incarcéré des voix de l'opposition, fait changer la Constitution pour s'arroger plus de pouvoirs et multiplié les discours racistes. Pour le chef du PPE, toutes ces inquiétudes, c'est pour les nuls de la realpolitik - ou plutôt des défenseurs des droits de l'homme et des valeurs européennes, c'est selon…

Alors rassurez-vous, M. Weber a bien rappelé à Kaïs Saïed que "l'état de droit est fondamental". Mais ce qu'il lui a surtout exigé, lors de leur rencontre, ce sont "des résultats". "Nous parlons ici de beaucoup d'argent des contribuables européens et les chiffres doivent baisser", a-t-il expliqué à Politico. Traduction : si l'UE a promis plus d'un milliard d'euros d'aides à la Tunisie, c'est bien pour ne plus voir un seul individu - ou le moins possible - quitter les rives tunisiennes vers l'Europe. Capisce ?

Il faut comprendre un peu M. Weber. Le sujet de la migration lui tient fort à cœur, serait-ce parce que l'extrême droite en a fait un cheval de bataille, puisant ainsi dans le vivier des électeurs des partis conservateurs de bien des pays européens. Assez ! À l'approche des élections européennes de juin 2024, le PPE tient à montrer que, lui aussi, il prend la lutte contre la migration irrégulière au "sérieux" et peut adopter une rhétorique sévère. Attention, cela dit, à ne pas mélanger les deux camps. Il y a celui de l'extrême droite, qui a besoin de la migration "pour effrayer les gens", et celui du PPE qui "est orienté résultats", a précisé M. Weber. Heureusement, sans quoi on risquait de s'y perdre.