Diplo pour les nuls: de drôles d’invités au Conseil des droits de l’homme à Genève

"La qualité de membre du Conseil s'accompagne de la responsabilité de respecter des standards élevés en matière de droits de l'homme", rappelle solennellement l'institution sur son site officiel. "Les États eux-mêmes ont insisté sur ce critère lorsqu'ils ont adopté la résolution 60/251" qui créa, en mars 2006, le CDH sur les ruines d'une Commission des droits de l'homme très décriée. L'ambition était de donner un coup de fouet, si l'on ose dire, à la protection des droits humains.

D'aucuns s'étranglent donc à l'idée de trouver, dans la promotion 2024-2026, la Chine et la Russie. Les deux pays siègent déjà au Conseil, à vrai dire. Ou siégeait, dans le cas de la Russie, qui en a été exclue, le 6 avril 2022, pour cause d'invasion de l'Ukraine. Or, la voilà qui souhaite rempiler (le règlement permet deux mandats consécutifs), sans qu'on soit vraiment convaincu que le Kremlin ait amélioré, dans l'intervalle, sa conception des "standards élevés en matière de droits de l'homme". Quant à la Chine, on rappellera seulement que le Haut-Commissariat aux droits de l'homme de l'Onu estima, dans un rapport accablant publié le 31 août 2022, que des crimes contre l'humanité avaient pu être commis au Xinjiang contre la minorité ouïghoure, durement réprimée par le régime communiste. Rien que cela.

Organe des Nations unies, le CDH a vocation à accueillir tous les États membres et un grand nombre y ont effectivement siégé, y compris des modèles dans le genre, de l’Arabie saoudite au Turkménistan, de Cuba à l’Erythrée, du Vietnam à la Libye. Dès lors que l’établissement accueille des clients peu recommandables, on ne s’étonnera pas de le voir mal fréquenté. Il n’empêche qu’admettre la Chine et la Russie au Conseil des droits de l’homme, c’est un peu comme inviter des chasseurs à un congrès vegan, des Hells Angels à une conférence du Dalaï-Lama, ou des cracheurs de feu à une réunion de l’amicale des pompiers de Bijou-la-Jolie : cela ne fait pas très sérieux. Et ce n’est pas de nature à renforcer la crédibilité d’une Organisation des Nations unies dont l’impuissance fait, à tort ou à raison, trop souvent douter de l’utilité.