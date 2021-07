Edito: le temps des questions viendra

Il y avait la crise financière et sociale. Il y eut la crise sanitaire. Une crise identitaire, aussi. Voilà que s’invite une crise météorologique. À l’heure actuelle, la solidarité permet d’apaiser un peu la désolation sur le terrain. Les élans de solidarité se multiplient depuis vendredi un peu partout à travers la Belgique. Nécessité fait loi, et cette solidarité constitue sans doute pour beaucoup de concitoyens et d’entreprises une véritable planche de salut. Mais le temps des constats ne durera pas longtemps. L’eau ne s’est pas encore retirée de toutes les contrées dévastées que, déjà, déferlent les questions. Le réchauffement climatique est bien entendu au bord de nombreuses lèvres, mais pas seulement. N’était-il vraiment pas possible de limiter davantage les considérables dégâts, humains et corporels, que la Belgique doit aujourd’hui déplorer ? L’entretien des voiries, et particulièrement des égouts, l’arrachage des haies, le bétonnage des chemins, l’entretien des puits karstiques, l’agrandissement de parcelles constructibles sont quelques-unes des thématiques qui, comme le ressac, reviennent non pas depuis la catastrophe de la semaine dernière, mais depuis des années, voire des dizaines d’années. Pour de très nombreux hydrologues, l’urbanisation au sens large porte une large part de responsabilité dans les dégâts causés par les inondations.

Et que dire de cette réforme de la protection civile entérinée par le précédent gouvernement, sous la houlette de Jan Jambon ? Entre les contours de cette réforme née sous le gouvernement Verhofstadt en 2007 et la version entérinée en 2017, il y a, pour de très nombreux acteurs de terrain, un gouffre qu’il faudra un jour expliquer. La répartition du matériel, ainsi que sa composition, devront évoluer, à n’en pas douter.

La gestion des cours d’eau en général, des barrages en particulier, fait elle aussi partie des dossiers qu’il faudra remettre sur la table. Puisqu’on nous assure que ces événements sont amenés à se produire plus régulièrement, en raison du réchauffement climatique, il est hors de question de payer un tel prix une prochaine fois, fût-elle hypothétique. D’autant que nos finances publiques, elles, sont à sec depuis longtemps.