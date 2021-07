Edito : heure de vérité à Washington

Trump en 2024, et en attendant, le chaos: chez les Républicains, les idées les plus radicales essaiment

Faire allégeance à Donald Trump, clamer contre toute évidence sa victoire à la présidentielle: les idées de l'aile la plus radicale du camp républicain essaiment, à un peu plus d'un an d'élections législatives cruciales aux Etats-Unis.