Edito : Bruxelles, on a un problème

La campagne de vaccination suit son cours en Belgique. Avec succès. Près de 8 millions de citoyens ont déjà reçu leur première dose, soit 83 % des adultes. Et ils sont 68 % à être entièrement vaccinés. Les contaminations actuelles touchent principalement les jeunes de 10 à 30 ans, soit ceux qui ont le moins eu l’occasion de se faire vacciner. Autre bonne nouvelle, un jeune sur deux (16-17 ans) a eu sa première dose. Tout cela pourrait nous offrir une immunité collective pour la rentrée et nous prémunir contre le pass sanitaire qui gagne du terrain en Europe. Ce pass est de plus en plus exigé pour accéder aux commerces, restaurants, stades, salles de spectacles, musées ou piscines. L’annonce de son arrivée en France a permis à Emmanuel Macron de...

