Edito: un dramatique retour à la case départ en Afghanistan

Les talibans s’emparent chaque jour de nouvelles provinces et de grandes villes afghanes. Les insurgés islamistes ont ainsi repris la main dans le Nord, l’Ouest et le Sud. Pendant ce temps, à Kaboul, les États-Unis et la Grande-Bretagne sécurisent l’évacuation de leurs diplomates et ressortissants. Vingt ans après les attentats du 11 septembre, on assiste...

Cet article est réservé aux abonnés Profitez de notre offre du moment et accédez à tous nos articles en illimité Déjà abonné ?Connectez-vous