Edito : Qui va reconstruire la Wallonie ? Un édito de François Mathieu. François Mathieu Manager de la Libre Eco, journaliste et éditorialiste





Les métiers en pénurie. Encore un de ces problèmes dont on ne peut pas dire que les autorités l'ont pris par-dessus la jambe, mais à l'égard duquel il y a de quoi rester perplexe malgré tout. C'est que la liste des métiers en pénurie et le nombre d'emplois vacants, malgré de piètres taux d'emploi en Wallonie, ne se sont pas franchement réduits ces dernières années. Plus de 30 000 emplois restent vacants en Wallonie aujourd'hui. C'est beaucoup. Certes, la problématique est complexe, et nécessite une approche plurielle pour "fluidifier" le marché de l'emploi. Mais les réponses apportées jusqu'ici par les derniers gouvernements régionaux ne sont manifestement ni suffisantes ni adéquates. Le hic, c'est qu'on est au pied du mur.



"Il y a le feu au lac", comme nous l'explique Olivier de Wasseige, patron des patrons wallons. La relance wallonne en sera d'autant moins facilitée que les inondations sont passées par là… et que les caisses publiques sont asséchées depuis belle lurette. Alors, la reconstruction, qui va la mener ? Et comment, quand on sait que le secteur de la construction...