Edito : Mesdames, messieurs, vous êtes au pied du mur

Sortir du nucléaire sans coût exorbitant et sans black-out. Réformer notre système de pensions et sortir les malades de longue durée de l’ornière. Mettre en place une politique migratoire réellement "ferme mais humaine", sans lorgner sans cesse sur l’extrême-droite. Revoir un système fiscal laissé en friche et qui a vu les ronces envahir le terrain. Mettre fin à 30 ans de déclin des investissements publics. Mettre de l’ordre dans notre code pénal. Liste non exhaustive. La Vivaldi réussira-t-elle là où les gouvernements précédents ont échoué ? Disons que c’est mal parti : la composition très hétéroclite de l’attelage n’augure a priori rien de bon, d’autant que les tensions sur quelques dossiers chauds de la...