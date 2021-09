Accueil Débats Edito Édito: une copie à revoir profondément Un édito de François Mathieu. © Shutterstock François Mathieu Manager de la Libre Eco, journaliste et éditorialiste





Notre système de pension ? Il ressemble de plus en plus à un immense paquebot, à étages multiples, qui aurait pris l'eau il y a de très nombreuses années, et qui aurait subi les avaries du temps. Il devrait être profondément rénové mais pour cela, il faut le sortir de l'eau. Cela ne se fait pas parce que l'état dans lequel il se trouve n'autorise plus de manipulation importante. Pour le dire autrement, notre système de pension est difficilement contrôlable, parce qu'il coûte de plus en plus cher, de l'ordre de 1,5 à 2 milliards chaque année. Il l'est d'autant moins qu'il est d'une complexité sans nom, et porteur d'inégalités, entre hommes et femmes, entre générations, entre statuts… Cela fait 20 ans que les différents exécutifs qui se sont succédé à la tête de notre pays l'auscultent de long en large - on ne compte plus les "études" sur le sujet...