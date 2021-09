Edito: des champions qui n’ont pas de prix

Quinze médailles pour la Belgique aux Jeux Paralympiques, un record et surtout beaucoup d'émotions

Les Jeux Paralympiques ont offert à la Belgique une moisson de 15 médailles (quatre en or, trois en argent et huit en bronze), un record, mais aussi beaucoup d'émotions diverses alors que l'édition 2020 reportée d'un an à l'instar des JO en raison de pandémie de coronavirus, s'achève au stade Olympique de Tokyo dimanche.