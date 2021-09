Edito: l’Europe peut beaucoup. Quand et si elle le veut

Invitée à prononcer son discours sur l’état de l’Union devant le Parlement européen, la présidente de la Commission Ursula von der Leyen n’a pas laissé passer l’occasion de saluer le succès - incomplet, mais réel - de la stratégie vaccinale de l’Union et, plus largement, de la façon dont l’Europe a géré la grave crise sanitaire et économique provoquée par la pandémie de Covid-19. L’achat commun de vaccins, le lancement du plan de relance de 750 milliards, le pass sanitaire européen, le programme Sure d’aide au maintien de l’emploi… sont autant de réussites dues à la bonne collaboration entre les institutions...

Cet article est réservé aux abonnés Profitez de notre offre du moment et accédez à tous nos articles en illimité Déjà abonné ?Connectez-vous