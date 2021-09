Accueil Débats Edito Les regrettables trophées de la Vivaldi Un édito de François Mathieu ©BELGA François Mathieu Manager de la Libre Eco, journaliste et éditorialiste





Avec l'embellie économique qui se dessine plus nettement qu'attendu pour 2021 et 2022, on aurait naïvement pu penser que les ardeurs belliqueuses de la Vivaldi se calmeraient. Les tentatives d'apaisement relayées dans la presse - entre le MR et le PS par exemple - sont restées lettre morte, et cela se voit.



Rarement on aura autant vu les "partenaires" (sic) de la Vivaldi se tirer dans les pattes. Le dernier exemple en date ? L'interminable saga entourant la prolongation des mesures de soutien jusqu'à fin décembre. Enjeu budgétaire : moins de 100 millions d'euros. À toutes fins utiles, et à titre de comparaison, le déficit public s'inscrit à 35 milliards d'euros cette année et on a déjà dépensé 24 milliards d'euros en mesures de soutien. Pour 100 millions d'euros, donc, la Vivaldi montre ses limites autant qu'une image désastreuse du monde politique, incapable de s'entendre sur un sujet d'abord socio-économique, qui touche des ménages et entreprises meurtris par la crise sanitaire et/ou les inondations.



Si le monde politique, en déficit de confiance auprès de la population...