La fin de la FWB ? Dans l’intérêt de qui ?

La Fédération Wallonie-Bruxelles fête ses 50 ans ce lundi. Pas en grande pompe, plutôt en mode pompes funèbres tant les politiques semblent de plus en plus nombreux à vouloir planifier ses obsèques. "Par soucis d’économie et de simplification institutionnelle", affirment-ils. Pourtant, rien n’est plus trompeur. Les budgets wallons et bruxellois n’ont rien d’enviable, au contraire. Ensuite, la complexité institutionnelle est ici intimement liée à celle d’un pays où les langues et cultures ne s’arrêtent pas aux frontières régionales et linguistiques. Dans ce contexte, les décideurs régionaux ont surtout démontré leur incapacité à se concerter et à trouver des accords de coopération efficaces. L’enjeu est là, d’autant que régionaliser l’enseignement, la recherche, la culture et les médias, serait-ce vraiment pour un mieux ? Telle est la seule et véritable question, car ces compétences essentielles représentent 80 % du budget de la Communauté française. Celle-ci permet de réunir nos forces, compétences et moyens dans une seule administration de l’Enseignement, une...

