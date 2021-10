Accueil Débats Edito Le train De Croo : sept wagons sinon rien Un édito de François Mathieu. ©BELGA François Mathieu Manager de la Libre Eco, journaliste et éditorialiste





Mais diable que ce premier accord de la Vivaldi fut pénible à arracher ! Et à bien y réfléchir, on reste dubitatif sur son contenu. Non que cet accord soit vide. Loin de là. On aurait pu craindre que le caractère très hétérogène de la Vivaldi ne se ressente trop dans la cohérence des mesures sur la table, mais ce n’est pas vraiment le cas. Il y a des axes qui ressortent. Le budget, sérieux, est remis sur les rails - merci à l’embellie conjoncturelle du moment,...