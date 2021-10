Accueil Débats Edito Une vérité univoque et libératrice Un édito de Vincent Braun. ©AFP Vincent Braun Journaliste



Le feu couve au Liban. Et il faudra beaucoup de détermination et de sang-froid pour le contenir. Les récents combats de rue qui ont vu s’affronter des miliciens, kalachnikov et lance-grenades...