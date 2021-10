La vague de l’absentéisme

Préoccupé, Steven Van Gucht rappelle l'importance du masque et du vaccin : "Il y a un an, on aurait décrété un confinement"

"Il y a un an avec de tels chiffres, on aurait décrété un confinement", a déclaré le virologue Steven Van Gucht jeudi sur VTM NIEUWS. Il souligne que, grâce à la campagne de vaccination, il ne faudra pas en arriver là mais il conseille quand même à tout un chacun de porter plus souvent un masque, afin de ne pas risquer de surcharger encore plus les services de santé déjà bien occupés.