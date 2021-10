Accueil Débats Edito Refuser la tyrannie des sondages Un édito de Philippe Paquet. ©Shutterstock Philippe Paquet Journaliste service International



C'est un geste fort et inhabituel que pose le quotidien régional Ouest-France. Parce que "l'obsession sondagière […] nous berce d'illusions et nous aveugle", parce que "le temps passé à commenter les sondages détourne les personnalités politiques et les médias de l'essentiel", son rédacteur en chef, François-Xavier...