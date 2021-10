Accueil Débats Edito Il faudra construire autrement Un édito de Stéphane Tassin. ©Tonneau Michel Stéphane Tassin Journaliste politique

À entendre les autorités wallonnes, on peut en déduire qu’il est fini le temps où on construisait en dépit du bon sens. Il faut dire que les inondations de la mi-juillet ont révélé que le bâti en zones inondables était plus important que ce que l’on pouvait penser auparavant. Certes, les violentes pluies de cet été resteront (jusqu’aux prochaines) les plus graves jamais...