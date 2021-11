Accueil Débats Edito Remplacer la culture du viol par celle du consentement Un édito d'Annick Hovine ©Shutterstock Annick Hovine Journaliste

Les victimes d’agressions sexuelles - des femmes dans l’immense majorité des cas - sont désormais de plus en plus nombreuses à prendre la parole pour raconter leur descente aux enfers. Avec un immense courage, elles osent dépasser la honte, la peur et la culpabilité qu’elles ressentent. Parce qu’au fond d’elles-mêmes,...