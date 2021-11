Sauver Noël, vraiment ?

L’actuelle crise sanitaire a le don de multiplier les leçons d’humilité pour tous. La Flandre en est la dernière victime, elle qui a trop vite laissé tomber le masque et négligé les gestes barrières. Le confinement allait nous sauver, puis le masque, avant le vaccin, et enfin le fort décrié CST. Mais rien n’y fait, le variant Delta a bousculé tous les plans, démenti les pronostics et anéanti les certitudes. Au point de laisser penser - à tort - que le vaccin est inefficace et le CST inutile. La situation serait pourtant nettement plus grave sans ces armes sanitaires. Celles-ci ne sont pas parfaites, mais elles permettent d’éviter une crise majeure dans les hôpitaux....

