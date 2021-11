Le cours de religion n’est pas une option

Nouvelle étape vers des cours de religion et de morale en option dans l'enseignement officiel

Six députés de la majorité ont déposé une proposition de résolution dans ce sens. Déjà, Défi et le CDH exprime des regrets. Le texte sera prochainement discuté, éventuellement amendé puis soumis au vote au Parlement. Le gouvernement en étudiera ensuite les conséquences et le calendrier.