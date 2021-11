Accueil Débats Edito Un système fiscal pourri jusqu’à l’os Un édito signé François Mathieu. ©Shutterstock François Mathieu Manager de la Libre Eco, journaliste et éditorialiste





L’un des plus gros chantiers de cette législature - la réforme de l’impôt des personnes physiques (IPP) - pouvait-il décemment se concevoir dans un premier temps à l’abri des regards, par un groupe d’experts dont la composition tenait du secret d’État ? Non. Trois fois non. Parce que, si la déclaration gouvernementale est claire sur les grandes lignes, elle ouvre tous les champs des possibles pour y arriver. Avoir un regard sur l’état des lieux...