Au début de la crise sanitaire, Rudi Vervoort était un ministre-Président particulièrement discret. Après l’effacement médiatique, place à l’isolement politique. Quatre partis de la majorité (hors PS et Écolo) ont déposé une proposition d’ordonnance pour permettre aux chauffeurs Uber de reprendre du service rapidement. Si l’interdiction de fonctionner de la plateforme a mis le feu aux poudres, elle a surtout souligné les innombrables tensions entre les partenaires de la majorité bruxelloise. Et, plus singulièrement, entre le PS et Écolo. Vu que cette...

