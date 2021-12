Accueil Débats Edito De l’argent contre du "confédéralisme" Un édito de Stéphane Tassin. ©BELGA Stéphane Tassin Journaliste politique

Les finances wallonnes sont sous tension. Les dépenses explosent, le déficit se creuse et la dette va s’aggraver dans les années qui viennent. En Fédération Wallonie-Bruxelles, on se demande, avec inquiétude, presque chaque année, si la faillite est pour bientôt. Quant à Bruxelles, les constats sont tout aussi alarmants en matière de déficit et...

Cet article est réservé aux abonnés Profitez de notre offre du moment et accédez à tous nos articles en illimité Déjà abonné ?Connectez-vous