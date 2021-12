Ceci n’est pas une obligation vaccinale

"Le ministre fédéral de la Santé souhaite réserver le Covid Safe Ticket aux personnes en ordre de vaccination, et non plus aux détenteurs d'un test négatif . L'objectif de Frank Vandenbroucke est clair : rendre la vaccination incontournable ou, autrement dit, obligatoire. La France a fait le choix du pass vaccinal face à l'extrême contagiosité du variant Omicron. Si une telle décision est...

Cet article est réservé aux abonnés Profitez de notre offre du moment et accédez à tous nos articles en illimité Déjà abonné ?Connectez-vous