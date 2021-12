Les avantages invisibles du Brexit

Le 1er janvier, cela fera un an que le Brexit est une réalité tangible. La période de transition qui a suivi le retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne, le 31 janvier 2020, avait pu donner l’impression trompeuse que les Britanniques ne souffriraient guère de cette rupture. Les douze mois écoulés auront prouvé le contraire. L’économie britannique n’était pas immunisée contre les effets d’une pandémie et le Brexit l’a affaiblie davantage. La décision du Royaume-Uni de quitter l’union douanière et le marché...

