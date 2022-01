Il faudra bien nous retrouver

Au-delà de la violence inouïe de groupuscules d’émeutiers, des dizaines de milliers d’Européens ont défilé dans les rues de Bruxelles pour exprimer leur ras-le-bol face aux mesures sanitaires et exiger le respect de la démocratie et du droit. Si le sentiment de “ras-le-bol” de cette pandémie semble unanime, il est regrettable de dénoncer sans nuance (et sans masque) des mesures qui ont aussi permis de ralentir les contagions, d’éviter davantage de décès et d’échapper à des confinements plus sévères. Cette coalition européenne...

Cet article est réservé aux abonnés Profitez de notre offre du moment et accédez à tous nos articles en illimité Déjà abonné ?Connectez-vous