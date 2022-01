Accueil Débats Edito La Vivaldi est à bout de souffle Un édito de François Mathieu ©BELGA - FREDERIC SIERAKOWSKI François Mathieu Manager de la Libre Eco, journaliste et éditorialiste





La population est épuisée, laminée par deux ans de crise sanitaire et un environnement socio-économique de plus en plus incertain. La Vivaldi l'est aussi. Les semaines passent, et les partenaires de la majorité ne parviennent pas à concrétiser les accords passés l'an dernier, comme sur le dossier du "tax shift"...