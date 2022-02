Accueil Débats Edito Edito sur la loi pandémie: Montesquieu doit se retourner dans sa tombe Un édito de Dorian de Meeûs. ©BELGA Dorian de Meeûs Rédacteur en chef - La Libre Belgique







Le vote s'est tenu à 1h15 du matin, en pleine nuit et dans l'indifférence quasi générale. Après de longs débats, la loi pandémie a été prolongée de trois mois par la Chambre. Un vote en dernière minute qui maintient donc l'urgence épidémiologique et, donc, qu'on l'admette ou pas, des pouvoirs spéciaux et toutes les mesures de police qui en découlent. Quel paradoxe !



D'une part, le Codeco annonce des assouplissements conséquents. D'autre part, le Parlement prolonge un état d'urgence quelques heures auparavant. La pandémie n'est pas encore un souvenir, mais peut-on encore objectivement évoquer l'urgence sanitaire ? Le variant Omicron et la campagne de vaccination ont changé la donne. Le pouvoir exécutif devrait acter cette réalité et adapter sa gestion en conséquence. L'enjeu n'est pas tant sociétal que démocratique, puisque la coalition Vivaldi demande à ses députés de céder encore une partie de leurs pouvoirs.



Montesquieu doit se retourner dans sa tombe. Pour...