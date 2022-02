Accueil Débats Edito Les paroles et les actes de Vladimir Poutine Un édito de Sabine Verhest. ©AFP Sabine Verhest Journaliste



"Voulons-nous (une guerre) ou pas ? Bien sûr que non." Si Vladimir Poutine ne veut pas la guerre, comme il l'a déclaré pas plus tard que la semaine dernière, il s'y prend d'étrange manière. Ni lui ni les séparatistes prorusses de l'est de l'Ukraine ne paraissent vouloir la paix non plus, alors que les populations, elles, n'aspirent qu'à cela. Tout porte à croire que la poussée de fièvre qui se fait sentir dans le Donbass depuis vendredi a été artificiellement montée par les pieds nickelés de Donetsk....