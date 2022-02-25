РОССИЯНЕ НЕ МОГУТ ОСТАВАТЬСЯ ЗРИТЕЛЯМИ

На второй день вторжения в Украину президент Зеленский заявил, что готов «обсудить нейтральный статус своей страны». В ответ Кремль заявил, что рассматривает возможность «отправить в Минск делегацию для переговоров». Может ли это стать возможностью положить конец разрушительным боям, которые уже привели к сотням смертей и значительному материальному ущербу? В этом нет никакой уверенности.

Продолжаются сухопутные боевые действия по окружению Киева. И даже если бы переговоры состоялись, это не перечеркнуло бы гнусного преступления, совершенного главой Кремля, развязавшего под надуманным предлогом, в XXI веке в Европе, настоящую войну против суверенного государства. Владимир Путин открыл миру свое истинное лицо. Даже западные политики, которые ещё недавно стремились к диалогу и перемирию, придумывают всё более острые прозвища, осуждая «диктатора в полном идеологическом бреду». Ужесточая санкции, уже считавшиеся «разрушительными», Запад начинает осознавать истинную природу путинского режима. Поздно, конечно. Слишком поздно, кричат украинцы. Даже Си Цзиньпин призывает Москву к переговорам с Киевом. Международная общественность остро ставит вопрос и о реакции самих россиян. Мы видели демонстрации в нескольких городах, возмущенные публикации в соцсетях, открытые письма исследователей, ученых и журналистов, заявления Алексея Навального из тюрьмы. А также мощный выпуск «Новой газеты», главный редактор которой – лауреат Нобелевской премии мира 2021 года. В пятницу издание вышло с заголовком «Россия. Бомбит. Украину.», максимально объективно освещая войну как на русском, так и на украинском языках. Шок и эмоции очевидны. Но что это изменило в ходе боевых действий? Ничего. Совершенно ничего.

Конечно, мы знаем, что в России вслух перечить власти рискованно, там жестко подавляются любые голоса инакомыслящих, и более 1700 протестующих в четверг оказались в тюрьме. Эти отважные люди доказали, что россияне не обязательно принимают за чистую монету продукты государственной машины дезинформационной пропаганды, которая годами очерняла Украину как несостоявшееся псевдогосударство, управляемое, по словам Владимира Путина, «бандой наркоманов и неонацистов». Безусловно, большинство боится зверств того, кто зарекомендовал себя как пожизненный правитель и у которого на счету Чечня, Грузия, Крым, Донбасс, Сирия, ЦАР, Мозамбик, Мали… этот список можно продолжать долго. Но послужит ли, наконец, поводом для прозрения эта новая война в Украине, в стране, которую многие российские граждане справедливо или ошибочно считают очень им близкой? Мы можем на это только надеяться. Потому что мы можем понять страх репрессий. Но нам также знакома концепция коллективной вины, сформировавшаяся после 1945 года. Жизненно важно, чтобы русские помнили об этом и положили конец драматическому цинизму этого вторжения. В противном случае История не будет судить их исключительно как зрителей этой трагедии.